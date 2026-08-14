Onda tropical en el Atlántico tiene 80% de probabilidad de convertirse en depresión

El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso sobre una onda tropical en el Atlántico que presenta hasta un 80% de probabilidades de desarrollarse gradualmente en las próximas horas hasta convertirse en una depresión tropical, según los mapas satelitales que muestran su trayectoria hacia el oeste.

Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre este sistema para determinar si tendrá repercusiones en el continente americano y específicamente en la región centroamericana durante el fin de semana.

La evolución de esta onda tropical será monitoreada en las próximas horas para establecer alertas tempranas que permitan preparar a la población ante posibles afectaciones.