Onda tropical 35 generará lluvias y fuertes rachas de viento en Nicaragua

La onda tropical número 35 ingresará al territorio nicaragüense en las próximas horas. El fenómeno dejará nubosidad, precipitaciones y temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius.

El Observatorio de Fenómenos Naturales emitió su pronóstico diario y detalló el desplazamiento de chubascos de ligeros a moderados desde el Caribe hacia la región Central. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de 32 a 51 kilómetros por hora en el Caribe y la zona central.

En el Pacífico se prevén lloviznas y chubascos con mayor intensidad en el noroccidente, específicamente en Chinandega y parte de León. Las temperaturas promedio oscilarán entre los 26 y los 33 grados en el Caribe y la región central, mientras que en el Pacífico llegarán a los 37 grados.