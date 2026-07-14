Onda tropical número 19 deja lluvias en el Caribe y Pacífico de Nicaragua

La onda tropical número 19 ingresó al territorio nicaragüense esta madrugada y generará precipitaciones en ambas costas del país, con patrones distintos entre el Caribe y el Pacífico, según los reportes meteorológicos semanales del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

El fenómeno se proyecta que salga por el Occidente del país en la tarde-noche de este martes, dejando lluvias dispersas de corta duración pero con intensidades variables en diversas regiones, incluyendo la zona central con precipitaciones.

Durante el período canicular, que implica una disminución de lluvias, no en todo el Pacífico se presentarán estas precipitaciones, mientras que en el Caribe se mantienen las condiciones lluviosas propias de la temporada.