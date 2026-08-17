Onda tropical y calores de hasta 39 grados afectarán a Nicaragua este lunes

El desplazamiento de una nueva onda tropical sobre Nicaragua generará lluvias dispersas en las próximas horas, aunque los expertos advierten que persistirá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 39 grados.

La onda tropical número 28 se desplaza hacia el oeste del Pacífico, mientras la número 29 se acerca al territorio y las ondas 30 y 31 avanzan desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en la zona del Caribe, la región central, el Triángulo Minero y el Pacífico durante la mañana y el atardecer.

Sin embargo, no se prevén altas condiciones de acumulado, aunque sí persistirán nublados durante el lunes. La sensación térmica podría alcanzar los 41 grados, principalmente en el centro y sur del país.