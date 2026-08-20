Ortopedista explica los gangliones: “son globitos de líquido sinovial”

El Dr. René Urroz atendió una solicitud de televidentes para hablar sobre los quistes sinoviales, una afección muy común en la población.

El especialista en ortopedia Dr. René Urroz respondió a la inquietud de los televidentes que, a través de la periodista Joselyn, solicitaron información sobre los gangliones, también conocidos como quistes sinoviales o hidromas, una condición frecuente que muchas personas han experimentado sin conocer su origen o nombre correcto.

El médico explicó en términos sencillos que estos quistes son como pequeños globos o “chimbombitas” llenas de un líquido transparente y mucoide, compuesto por ácido hialurónico y material sinovial.

La explicación del especialista busca despejar dudas y acercar el conocimiento médico a la población.