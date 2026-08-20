Ortopedista explica los gangliones: “son globitos de líquido sinovial”

El especialista en ortopedia Dr. René Urroz respondió a la inquietud de los televidentes que, a través de la periodista Joselyn, solicitaron información sobre los gangliones, también conocidos como quistes sinoviales o hidromas, una condición frecuente que muchas personas han experimentado sin conocer su origen o nombre correcto.

El médico explicó en términos sencillos que estos quistes son como pequeños globos o “chimbombitas” llenas de un líquido transparente y mucoide, compuesto por ácido hialurónico y material sinovial.

La explicación del especialista busca despejar dudas y acercar el conocimiento médico a la población.