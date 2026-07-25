Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección argentina a los 38 años, cuatro días después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El defensor confirmó el cierre de su ciclo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó que representar al país fue “el privilegio más grande” de su carrera y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haberlo entregado todo.

El experimentado zaguero disputó su último partido con la camiseta albiceleste en la final del Mundial y destacó que el destino quiso que su despedida fuera en el encuentro más importante del fútbol. “No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”, escribió. Además, dejó un mensaje para las futuras generaciones: “Nunca dejen de creer”, una frase que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Otamendi cerró una trayectoria de 17 años en la Selección argentina, en la que disputó 139 partidos y se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del combinado nacional. Bajo la conducción de Lionel Scaloni fue uno de los referentes del equipo y una pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con su despedida, la Albiceleste pierde a uno de los grandes líderes de la generación más exitosa de su historia reciente. Además de agradecer a sus compañeros, al cuerpo técnico, a su familia y a los hinchas por el apoyo recibido durante todos estos años, Otamendi aseguró que el amor por la camiseta argentina será eterno, poniendo fin a un ciclo que quedará marcado entre los más importantes del seleccionado nacional.