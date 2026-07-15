Otitis puede causar pérdida de audición; experta advierte sobre automedicación y riesgos

La otitis o inflamación del oído, una afección común que puede manifestarse con dolor y zumbidos, requiere atención oportuna para evitar complicaciones como la pérdida auditiva, advirtió la doctora Laura Madrigal en entrevista donde destacó la importancia de no automedicarse y acudir a un especialista ante los primeros síntomas.

La especialista explicó que reconocer las causas de esta patología es fundamental para establecer un diagnóstico diferencial y un tratamiento adecuado, ya que los analgésicos pueden aliviar el dolor pero no resuelven el problema de fondo.

La médica enfatizó la necesidad de brindar recomendaciones preventivas y evitar manipulaciones del oído que puedan agravar la condición y llevar a consecuencias irreversibles como la pérdida de la capacidad auditiva.