Padrastro y madre de niño asesinado a golpes en Tipitapa serán acusados en los tribunales de justicia

Jean Carlos Manzanares, de 18 años de edad y María Romero, de 19, serán acusados en los tribunales de justicia por la muerte del niño Gabriel Antonio Romero, de 3 años de edad, según medios de comunicación oficialistas.

Manzanares era el padrastro de la víctima y Romero la madre. Son señalados de maltratar al niño que padecía del síndrome del Down. Vecinos relataron a ACCIÓN 10 que el joven golpeaba al infante y que la mamá callaba por temor a las amenazas de éste.

La víctima murió este miércoles cuando fue llevado al hospitalito Yolanda Mayorga del municipio de Tipitapa, donde los médicos ya no pudieron hacer algo para salvarle la vida. El cuerpo presentaba moretones, por lo que dieron aviso a las autoridades policiales. Este jueves el cuerpo del menor de edad fue sepultado en el cementerio municipal de Tipitapa.