Padre extrae cadáver de su hija de 12 años tras terremotos en Venezuela

A 21 días de los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela, cientos de familias siguen buscando entre los escombros los cuerpos de sus seres queridos, como el caso de un padre que logró extraer con sus propios medios el cadáver de su hija de 12 años, mientras que los restos de su esposa y sus otras dos hijas de 20 y 15 años ya habían sido recuperados.

Según cifras oficiales del gobierno venezolano, más de 4,700 personas han fallecido y 16,740 resultaron heridas, mientras miles de damnificados permanecen en campamentos tras la pérdida de sus viviendas por el colapso de estructuras.

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de aproximadamente 25 mil viviendas para los afectados, según estimaciones gubernamentales.