Padre y su hijo de 5 años son asaltados con machetes en Juigalpa 

Mario Alberto Sánchez fue víctima de un violento asalto la mañana del miércoles 15 de julio en una calle de la zona 7 de Juigalpa, cuando dos sujetos desconocidos lo despojaron de tres mil córdobas en efectivo y un teléfono celular tras amenazarlo con machetes y amedrentar a su hijo de cinco años que lo acompañaba.

El hecho ocurrió en la dirección de Transporte Amador, una cuadra al oeste, aproximadamente entre las 5:25 y 5:30 de la mañana cuando la víctima se dirigía a su trabajo.

La policía de Chontales logró la captura de uno de los implicados, descrito como un sujeto delgado, moreno y alto que vestía suéter negro o verde, mientras que el otro portaba un suéter blanco y era de menor estatura.