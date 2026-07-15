Padre y su hijo de 5 años son asaltados con machetes en Juigalpa 

Los delincuentes amenazaron con herir al menor si no entregaban sus pertenencias.

Mario Alberto Sánchez fue víctima de un violento asalto la mañana del miércoles 15 de julio en una calle de la zona 7 de Juigalpa, cuando dos sujetos desconocidos lo despojaron de tres mil córdobas en efectivo y un teléfono celular tras amenazarlo con machetes y amedrentar a su hijo de cinco años que lo acompañaba.

El hecho ocurrió en la dirección de Transporte Amador, una cuadra al oeste, aproximadamente entre las 5:25 y 5:30 de la mañana cuando la víctima se dirigía a su trabajo.

La policía de Chontales logró la captura de uno de los implicados, descrito como un sujeto delgado, moreno y alto que vestía suéter negro o verde, mientras que el otro portaba un suéter blanco y era de menor estatura. 