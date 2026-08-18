Panga con 43 personas impacta contra muro en Río San Juan y deja 18 lesionados

Dieciocho personas, entre ellas una recién nacida, resultaron lesionadas tras el impacto de la panga Caribbean Tropic contra un paredón en la isla El Pitazo, Río San Juan, la mañana del domingo.

La embarcación cubría la ruta San Carlos-San Juan y quedó completamente destruida, según imágenes grabadas por los mismos tripulantes. El capitán presuntamente perdió el control y se estrelló contra el muro.

El Ejército de Nicaragua, a través del destacamento naval de aguas interiores y el destacamento militar Sur, coordinó el rescate con una embarcación civil y logró poner a salvo a los 43 ocupantes que habían quedado a la deriva. Horas después, los sobrevivientes fueron encontrados al suroeste del puerto de San Carlos.