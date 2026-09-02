Pareja se casa en una iglesia inundada en Filipinas

Una pareja decidió continuar con su boda pese a las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a Bulacán, Filipinas, protagonizando una inusual ceremonia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes difundidas en internet se observa a los novios y varios de sus invitados dentro de una iglesia completamente inundada, con el agua cubriendo buena parte del piso del templo. A pesar de las condiciones, los asistentes permanecieron en el lugar para acompañar a la pareja durante la ceremonia.

Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones en distintas zonas, pero los novios optaron por no cancelar el enlace y continuar con uno de los momentos más importantes de sus vidas.

El video de la boda llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes destacaron la decisión de la pareja de seguir adelante con sus planes a pesar de las dificultades provocadas por el temporal.