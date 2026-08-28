Parroquia Don Bosco en Managua celebrará 26 años con pastel de 600 libras a la Virgen

La parroquia San Juan Bosco de Managua celebrará el cumpleaños de la Virgen Niña el domingo 6 de septiembre con un pastel de 600 libras. Scarlett Solórzano y María Meléndez informaron que la actividad familiar se realiza por 26 años consecutivos.

El evento se llevará a cabo en el salón de eventos del centro juvenil desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La iniciativa comenzó con un pastel de 87 libras y ha crecido con donativos de pastelerías y personas.

Las ofrendas se reciben el sábado 5 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y el mismo domingo. El valor de la entrada es de 60 córdobas e incluye dos trozos de pastel y té. Los fondos recaudados se destinan a las obras de la parroquia y han atraído a visitantes de otros departamentos.