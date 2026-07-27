Pasajero de moto muere, luego que atropellaran a un imprudente indigente en Managua

Cámaras de seguridad ubicadas en un establecimiento del sector de Enabas en la capital grabaron el momento en que un hombre, en situación de calle, se cruza la carretera de manera imprudente, originando una tragedia que dejó a una persona fallecida.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Gonzales, quién viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Timoteo Diaz. Las imágenes muestran que el indigente cruza la calle, la motocicleta lo atropella y debido a la fuerza del impacto, el acompañante sale catapultado junto al casco de seguridad que portaba, sufriendo graves lesiones en la cabeza que le provocaron a muerte.

Testigos fuera de cámara afirman que el hombre en situación de calle siempre acostumbra a lanzarse a los vehículos que transitan por esa zona de la Carretera Panamericana Norte. Debido al accidente, el tráfico también se vio congestionado por más de hora.

El conductor de la motocicleta y el peatón fueron trasladados a un centro asistencial, ya que resultaron con varias lesiones, mientras que el cuerpo de Francisco fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Por Yaritza Calero.