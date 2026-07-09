Pasajeros temieron por sus vidas, luego que el bus en que se trasladaban casi se incendió en Chinandega

Un gran susto se llevaron los pasajeros de una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Chinandega–Monte Rosa, luego de que el vehículo presentó fallas mecánicas y estuviera a punto de ser devorado por las llamas, mientras se desplazaba por el tramo carretero entre El Viejo y Jiquilillo. El incidente, que provocó momentos de […]

Un gran susto se llevaron los pasajeros de una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Chinandega–Monte Rosa, luego de que el vehículo presentó fallas mecánicas y estuviera a punto de ser devorado por las llamas, mientras se desplazaba por el tramo carretero entre El Viejo y Jiquilillo.

El incidente, que provocó momentos de pánico y zozobra, ocurrió cuando el autobús comenzó a expulsar una densa columna de humo negro. El desperfecto no solo alarmó a las personas a bordo, sino que también afectó la visibilidad de otros conductores que transitaban por la zona.

El origen del percance se debió a una presunta falla en el sistema eléctrico de la unidad. Ante la emergencia, la rápida y oportuna reacción tanto del conductor como de los usuarios fue clave para evitar una tragedia, todos los pasajeros lograron salir a tiempo, por lo que afortunadamente no se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

El autobús quedó completamente inhabilitado a orillas de la carretera. Al lugar llegaron las autoridades correspondientes para determinar con exactitud las causas del percance y evaluar las condiciones mecánicas del vehículo.

Por Geydi Solórzano.