Pasta Alfredo: el truco del chef para evitar que la mantequilla se queme al cocinar

El chef enseñó a preparar pasta Alfredo con pollo y recomendó mezclar aceite de oliva con mantequilla para evitar que esta se queme. La receta, que incluye crema dulce y queso parmesano, se presentó en el segmento “Cocina con Sabor” del programa matutino.

Los ingredientes principales son pasta, crema dulce, queso parmesano, pollo, mantequilla, cebolla, ajo y perejil. El chef explicó que la pasta debe cocerse entre 8 y 9 minutos, pero solo cuando el agua ya está hirviendo y con suficiente sal.

Para la salsa, recomendó utilizar crema dulce en lugar de crema ácida y añadir un poco de leche para aligerar la textura. El toque final es el queso parmesano, que el chef describió con la frase “no cheese, no party”, destacando que sin este ingrediente la salsa no amarra correctamente.