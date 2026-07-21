Pasta con jamón y hongo: receta del día con ingredientes fáciles para la cena familiar

La pasta con jamón y hongo fue la receta destacada de la jornada, una preparación patrocinada por la marca Delicias que incluye ingredientes accesibles como pasta, jamón, queso parmesano, cebolla dulce, tomate, crema dulce, nuez moscada y mostaza, ideales para un plato rápido y reconfortante.

Durante la presentación culinaria, los anfitriones invitaron a los televidentes a compartir sus experiencias sobre qué consumieron durante la final del evento deportivo, fomentando la interacción con la audiencia a través de mensajes.

La receta se presentó como una opción versátil para quienes buscan variedad en sus comidas diarias.