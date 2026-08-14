Patrulla atropella a adolescente en operativo en Finlandia

Un adolescente de 15 años resultó con graves lesiones tras ser atropellado por una patrulla policial en Finlandia, cuando intentaba huir de un operativo contra competencias ilegales de motociclistas.

El menor sufrió múltiples fracturas y fue hospitalizado.

El oficial involucrado enfrenta tres cargos: incumplimiento de deberes de servicio, poner en peligro la seguridad vial y causar lesiones por negligencia.

Las autoridades investigan el incidente para determinar responsabilidades y circunstancias del hecho.