Peatón pierde la vida al ser atropellado por un camión cisterna en Tipitapa

Una tragedia mantiene en zozobra a una familia por el fallecimiento de Dixon José López, el suceso ocurrió cuando el ahora occiso caminaba sobre la pista del kilómetro 37 de la Carretera Panamericana Norte y de manera repentina fue arrollado por un camión cisterna, cuyo conductor supuestamente sin percatarse de lo ocurrido continuó su marcha.

De acuerdo con el relato de la esposa del conductor, quién es identificado como Roger Alexander López Centeno, al llegar al municipio de Sébaco fue detenido por agentes de la Dirección de Tránsito y llevado al lugar del accidente para proceder con las investigaciones pertinentes.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para que médicos forenses le realicen la autopsia y esperar a que familiares identifiquen al occiso y así brindarle sus debidas honras fúnebres.

Por Tahirys Guerrero.