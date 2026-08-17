Peatón queda gravemente lesionado al ser atropellado por una moto en Managua

Por Jairo Castillo.

En las inmediaciones de los semáforos del barrio Waspán Sur una cuadra arriba, el motociclista David Cano que circulaba de este a oeste intentó esquivar al peatón Víctor Manuel Solís, de 57 años, quién se cruzó la vía de manera imprudente y en supuesto estado de ebriedad, originando un atropello la noche de este domingo.

La víctima permanecía inconsciente sobre el pavimento tras el accidente, un equipo de emergencias del Ministerio de Salud que circulaba por el lugar lo valoró y trasladó al hospital Alemán Nicaragüense, tras presentar una posible fractura en su brazo izquierdo.

Oficiales de tránsito realizaron el croquis de la colisión que afortunadamente no dejó un saldo fatal.