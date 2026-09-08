Pensión para padres: requisitos y documentos para solicitarla ante la ley

La abogada Waleska Beteta detalló que, para solicitar una pensión alimenticia a los hijos, el padre o madre debe presentar el certificado de nacimiento de cada uno de ellos, que acredita la relación filial.

Además, se debe demostrar que no se cuenta con ingresos suficientes o que se padece alguna enfermedad que imposibilite el sustento propio.

Beteta explicó que el proceso judicial incluye la presentación de testigos que respalden la situación económica del adulto mayor solicitante.

El juzgado, a su vez, puede girar oficios al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para verificar los ingresos reales de los hijos demandados.

Una vez determinada la obligación, el juez puede ordenar que el descuento se realice vía nómina, a través de depósito en una cuenta bancaria o mediante el Ministerio de la Familia.

La especialista precisó que las sentencias en materia de familia no causan estado, lo que permite reformar el monto si las circunstancias económicas de cualquiera de las partes varían.