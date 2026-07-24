Perro es víctima de crueldad humana en una vivienda del barrio Batahola Sur de Managua

Un perro es víctima de crueldad, ya que permanece amarrado el día y la noche bajo exposición del sol y la lluvia en una casa del barrio Batola Sur, en la capital. Los videos fueron grabados por pobladores de la zona, quienes denuncian este caso de maltrato animal, aseguran que el perro, además de sufrir golpes, no recibe alimento ni agua, pese a ser un animal que brinda protección, amor y compañía.

El médico veterinario, Erlis Denilson Orozco Huembes, asegura que mantener a un perro amarrado provoca severos daños de salud física y emocional en el animal. El encadenamiento permanente y la mala nutrición también afecta el comportamiento del animal con una carga de estrés severa.

El especialista insta denunciar este tipo de actos de crueldad animal, así como los pobladores de esa zona que solicitan el apoyo urgente de una Fundación de Protección Animal para rescatar a este perro antes que muera.

Por Yaritza Calero.