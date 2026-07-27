Perro labrador ataca a su paseador en Managua

Un hombre de 34 años, identificado como Bayardo Morales Burgos, perdió la vida el sábado 25 de julio tras ser atacado por un perro de raza labrador en el barrio Julio Emilio Menocal del distrito 2 de Managua, cuando realizaba el paseo habitual del animal que cuidaba desde hacía más de un año.

El dueño del perro, Francisco Mendieta, relató que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, a las 2 de la tarde, cuando el canino mordió a la víctima en el fémur de la pierna derecha, una herida que le causó la muerte por desangrado horas después en el hospital.

Según versiones de testigos, el labrador había mostrado previamente tres agresiones, incluida la mordida letal, aunque el propietario asegura que el animal siempre fue dócil con los clientes de su taller de pintura y enderezado. La madre del fallecido, quien pidió reserva de su identidad, enfrenta una deuda de más de mil dólares por los gastos funerarios y manifestó su incredulidad ante la trágica muerte de su hijo.