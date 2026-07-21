Perú: Sismo de 5.1 en Junín deja 8 muertos y falla tectónica en alerta 

El sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupac, en la región de Junín, Perú, la noche del 18 de julio, ha dejado un saldo de 8 personas fallecidas y al menos 30 heridos, según el último balance oficial.

El movimiento telúrico, cuyo origen fue atribuido a la reactivación temporal de la falla geológica conocida como Los Altos del Mantaro, provocó daños en numerosas estructuras, con mayor afectación en el distrito de Chongos, mientras las autoridades han reportado varias réplicas desde entonces.

El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sur de Chupac, y el Instituto Nacional de Defensa Civil mantiene la evaluación de los daños en la infraestructura local, donde la cercanía de la falla intensificó la sacudida del suelo.