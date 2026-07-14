Pescadores rescatan a dos jóvenes extraviados en Laguna de Apoyo 

Dos jóvenes que permanecían desaparecidos desde la noche del lunes en el sector de la Islita, zona de difícil acceso dentro de la Laguna de Apoyo en Granada, fueron localizados sanos y salvos gracias a la intervención de pescadores de la comunidad Valle la Laguna.

El incidente ocurrió cuando los extraviados, junto a otras dos personas, ingresaron por el mirador El Boquete y avanzaron hacia la Islita sin conocimiento del terreno, lo que activó de inmediato a las autoridades locales para coordinar la búsqueda.

Tras ser rescatados, los jóvenes fueron trasladados a la estación policial de Catarina en Masaya, donde se gestionó el reencuentro con sus familiares que vivieron momentos de incertidumbre hasta la confirmación del desenlace positivo.