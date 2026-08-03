Poliamor vs relaciones abiertas: especialista explica las diferencias clave

El poliamor se diferencia de las relaciones abiertas en que permite múltiples relaciones sexoafectivas dentro de una misma dinámica de pareja, siempre bajo consentimiento mutuo, según explicó la especialista Nicole Mendoza.

La experta señaló que en el poliamor existe un acuerdo explícito donde cada persona puede tener otras relaciones afectivas y sexuales, mientras que las relaciones abiertas suelen tener límites más definidos en cuanto a lo afectivo.

El tema, cada vez más común en la forma de relacionarse, genera controversia sobre sus beneficios y desafíos.