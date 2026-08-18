Policía captura a 90 personas y decomisa cocaína en operativos nacionales

La Policía Nacional informó sobre la detención de 90 personas implicadas en delitos de alta peligrosidad, durante operativos desarrollados en Managua y diversas regiones del país, con importantes decomisos de droga.

En la capital, 47 sujetos fueron capturados, entre ellos 3 imputados por homicidios, 3 por tráfico de drogas y 12 por robos con intimidación. Asimismo, detuvieron a 6 personas por robo con violencia y a 23 por robo con fuerza, el delito de mayor incidencia en Managua.

En los demás departamentos arrestaron a 43 personas: 3 por homicidio en Nueva Segovia y Río San Juan, y 18 por robo con fuerza en León, Masaya, Granada, Rivas, Chontales y Nueva Guinea.

Las autoridades incautaron 259 gramos de cocaína, 400 gramos de crack, nueve libras de marihuana, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.