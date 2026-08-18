Policía captura a 90 personas y decomisa cocaína en operativos nacionales

En Managua detuvieron a 47 sujetos; en el resto del país, 43 personas fueron arrestadas por diversos delitos.

La Policía Nacional informó sobre la detención de 90 personas implicadas en delitos de alta peligrosidad, durante operativos desarrollados en Managua y diversas regiones del país, con importantes decomisos de droga.

En la capital, 47 sujetos fueron capturados, entre ellos 3 imputados por homicidios, 3 por tráfico de drogas y 12 por robos con intimidación. Asimismo, detuvieron a 6 personas por robo con violencia y a 23 por robo con fuerza, el delito de mayor incidencia en Managua.

En los demás departamentos arrestaron a 43 personas: 3 por homicidio en Nueva Segovia y Río San Juan, y 18 por robo con fuerza en León, Masaya, Granada, Rivas, Chontales y Nueva Guinea.

Las autoridades incautaron 259 gramos de cocaína, 400 gramos de crack, nueve libras de marihuana, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.