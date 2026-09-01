Policía captura a presunto homicida por atropello en kilómetro 13 de la carretera a Masaya

La Policía Nacional de Nicaragua capturó a Cristian Ángel Rodríguez Chavarría, de 19 años, señalado como el responsable del atropello mortal de Elena de los Ángeles Martínez, de 48 años, ocurrido el 22 de agosto en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, según un reporte oficial.

El accidente sucedió a las 5 de la mañana, cuando la víctima cruzaba por el paso peatonal y fue impactada por la camioneta conducida por el sospechoso, quien después del incidente huyó sin brindar auxilio, dejando el cuerpo arrastrado más de 100 metros, según testigos.

La captura se logró gracias a la recopilación de pruebas, incluyendo videos de seguridad y restos del vehículo, y Rodríguez Chavarría fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar su proceso legal.