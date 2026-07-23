Policía de Costa Rica busca localizar a familiares de nicaragüense Andy Solórzano, asesinado por desconocidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica busca con urgencia localizar a los familiares del nicaragüense Andy Solórzano Solórzano, de 27 años, quién fue víctima de homicidio en Tobosi de Cartago el pasado 14 de julio. Las autoridades afirman que tras el fallecimiento del ciudadano se han iniciado las investigaciones correspondientes con el fin de identificar las causas y a los responsables del crimen.

El cuerpo del nicaragüense permanece en la morgue judicial de Cartago a la espera de ser entregado a sus parientes, por lo que la Policía está solicitando el apoyo de la población, presumen que el hombre vivía sólo en el vecino país del sur.

Las autoridades han puesto a disposición los números telefónicos 2550-0333 o 2550-0340 para que quien tenga datos los brinde y de esta manera lograr la ubicación de familiares de la víctima y lo sepulten.

Por María Esther Ordoñez.