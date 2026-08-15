Policía hiere a 4 personas al intentar destruir escopeta

Un operativo de desarme en Michoacán, México, resultó en la lesión de cuatro personas cuando una escopeta que los uniformados intentaban destruir se disparó accidentalmente.

Las víctimas, de entre 35 y 54 años, observaban el procedimiento desde pocos metros y resultaron con heridas en piernas y brazos.

Al intentar cortar el arma con una sierra, la fricción y las chispas generaron calor suficiente para activar la escopeta, que apuntaba directamente hacia el grupo de civiles.

Los heridos fueron trasladados a hospitales.