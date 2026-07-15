Pollo jalapeño: la receta ideal para compartir con la familia

La receta del pollo jalapeño con salsa a la peña se convierte en la opción ideal para compartir este domingo durante la gran final, según explicó el chef que preparó este plato tradicional en una demostración culinaria con ingredientes como pechuga de pollo, crema, cebolla, chiltoma y jalapeños.

El especialista destacó que la preparación comienza con un sofrito de cebolla y chiltoma, y luego se añaden las rodajas de jalapeño para potenciar el sabor, una técnica que describe como “la manera correcta” de hacer la salsa.

La receta, que también puede adaptarse con carne o pescado, incluye tortilla frita como acompañamiento, y el chef sugirió que los comensales tomen nota de los ingredientes para replicar el plato en casa y disfrutarlo en familia.