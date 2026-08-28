Libra de queso seco baja a 65 córdobas en el mercado Iván Montenegro

El precio de la libra de queso seco registró una disminución de tres córdobas en el mercado Iván Montenegro, ubicado en Nicaragua. Los consumidores encuentran el producto a 65 córdobas, mientras el queso fresco se cotiza a 50 córdobas.

La cajilla de huevos se oferta en rangos de 140, 180 y 190 córdobas de acuerdo al tamaño del producto en el mismo mercado. Los comerciantes confían en que los precios se estabilicen en este rango durante los próximos días.

La crema pura se vende a 35 córdobas, la leche aérea a 20 y el quesillo de hojita a 80, según el listado de precios del mercado. Los vendedores consideran que el costo actual se mantendrá y no prevén aumentos inmediatos.