Carne de res, pollo y lácteos: precios actuales en el Mercado Oriental de Managua

Los comerciantes del Mercado Oriental reportan excelentes ventas tras el pago de la segunda quincena de agosto. La libra de lomo se oferta a 150 córdobas y la costilla a 70 córdobas, mientras que el pollo entero se mantiene en 42 córdobas.

La pechuga especial tiene un costo de 60 córdobas, la pierna entera 40 y las alitas se cotizan a 60. En productos lácteos, el mozzarella se vende a 78 córdobas la libra, la crema a 42 y el quesillo a 95. Los granos básicos registran precios estables: el arroz oscila entre 16 y 24 córdobas, el azúcar a 16 y los frijoles rojos y chiles a 30.

Entre los perecederos, el balde de tomate se oferta desde 60 hasta 250 córdobas y el repollo a 50. La papa blanca se cotiza a 35 córdobas, la cebolla a 20 y el chayote a 4.50.