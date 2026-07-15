Presbicia o vista cansada: el cambio visual que afecta a 1.800 millones de personas

La presbicia, conocida comúnmente como vista cansada, afecta a aproximadamente 1.800 millones de personas en el mundo y se manifiesta a partir de los 40 años cuando el cristalino del ojo pierde flexibilidad, lo que dificulta enfocar objetos cercanos.

Los especialistas destacan que este error refractivo, que empeora progresivamente hasta los 60 años, no debe confundirse con una enfermedad, ya que es un proceso natural asociado al envejecimiento donde el ojo pierde la capacidad de ajustar su forma al pasar de la visión lejana a la cercana.

La literatura científica señala que enfermedades como la diabetes, la esclerosis múltiple o afecciones cardiovasculares pueden predisponer a una presbicia prematura, y la córnea también desempeña un papel en la desviación de la luz que ingresa al ojo.