Préstamos entre particulares: cuándo una deuda se convierte en estafa

La abogada Waleska Beteta advirtió que un préstamo entre particulares se vuelve estafa cuando el deudor utiliza el engaño para obtener el dinero, como ofrecer una casa o vehículo que no le pertenece o que ya tiene gravamen.

La especialista explicó que la mala intención de no pagar y la imposibilidad de ejecutar la garantía son los elementos clave que configuran el ilícito.

Este tipo de fraude deja al prestamista sin posibilidad de recuperar el bien hipotecado, por lo que Beteta recomendó extremar precauciones al momento de acordar préstamos informales. La fiscalía nicaragüense tipifica estas conductas como estafa cuando se acredita el dolo del solicitante.