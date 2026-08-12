Prisión preventiva para dos jóvenes acusados de asesinar a un hombre y tirar el cuerpo a un pozo en Nueva Guinea

En prisión preventiva quedaron Erick Eyner Rivera, de 19 años de edad y Darwing Melkin Lira Taleno, de 22, luego que un juez aceptó la acusación en su contra por los delitos de asesinato y robo con violencia en perjuicio de Saturdino Méndez Orozco, de 55.

Ambos fueron acusados por el Ministerio Público como coautores y según la relación de los hechos la noche del pasado 8 de julio se metieron a robar a la propiedad de la víctima en el sector de Aguas Caliente en la colonia Puerto Príncipe de Nueva Guinea.

Los acusados le habrían pedido la billetera y el celular a Méndez, pero este se negó a entregarlos, por lo que Rivera procedió a golpearlo en la cabeza con un trozo de madera, luego lo sujetó con sus manos del cuello hasta dejarlo inconsciente, mientras Lira vigilaba para evitar ser descubiertos. La víctima murió a causa de trauma craneoencefálico severo y asfixia mecánica parcial.

Los delincuentes, aún con vida, llevaron el cuerpo de la víctima hasta el patio de la vivienda donde está un pozo y lo lanzaron al interior del mismo. Estos se llevaron la billetera con 2 mil córdobas y el celular valorado en 3 mil.