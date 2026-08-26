Industria azucarera prevé reducción del 10% en producción por sequía y plaga

La industria azucarera de Nicaragua estima una reducción de hasta el 10% en la producción para la zafra 2026-2027 debido a las escasas lluvias y la presencia de la plaga cochinilla harinosa. El sector enfrenta un escenario con el segundo registro de acumulado de agua más bajo desde 1946.

Mario Amador, presidente de la empresa de servicios azucareros ESASA, explicó que la cochinilla harinosa es un insecto que chupa la savia y frena el crecimiento de la planta sin llegar a matarla. El presidente prevé que la producción podría caer de 16.5 a 15.5 millones de quintales de azúcar, dependiendo de las lluvias que favorezcan los rendimientos industriales.

Para enfrentar esta situación, los ingenios destinarían hasta un 20% más en costos de producción por hectárea de caña, especialmente por riego y fertilizantes, cuyo precio ha aumentado hasta un 10%. La zafra 2025-2026 cerró con una producción de 16 millones 540 mil quintales de azúcar, superando al ciclo anterior en 35 mil quintales.