Profesora agredida en aula por mujer celosa en escuela de Muelle de los Bueyes

Una profesora fue agredida físicamente en el interior de un aula de la escuela primaria El Progreso, ubicada en el municipio de Muelle de los Bueyes, en la región de la Costa Caribe Sur, el pasado 3 de julio, por una mujer que ingresó al centro educativo por motivos personales, según información difundida por la página de redes sociales y que se ha hecho viral.

La docente agredida interpuso acciones legales contra la atacante y obtuvo un fallo favorable, mientras que el Ministerio de Educación, como medida de seguridad, trasladó a la afectada a otro colegio para proteger su integridad.

Las autoridades educativas ya identificaron el plantel donde ocurrió la agresión, aunque la información fue inicialmente desmentida sobre su ubicación en Santo Domingo, Chontales, y la víctima fue reubicada en otro centro estudiantil.