Profesora golpea e insulta a alumna de 15 años en Honduras y va a prisión

El video de la agresión se volvió viral y los padres interpusieron una denuncia formal.

Una docente fue detenida en el municipio de Morazán, Honduras, después de que un video publicado en redes sociales mostrara el momento exacto en que la profesora abofetea e insulta a una estudiante de 15 años dentro del aula de clases, lo que generó indignación y una denuncia formal por parte de los padres de la menor.

En las imágenes se aprecia cómo la maestra cuestiona la educación de la adolescente, le exige silencio y la amenaza con callarla a la fuerza, para luego arrebatarle el teléfono celular a otro alumno que la estaba grabando.

La Policía Nacional hondureña intervino tras la denuncia, y el Ministerio Público ya investiga el caso para determinar si la educadora enfrentará penas de prisión y la suspensión definitiva de su ejercicio profesional. 