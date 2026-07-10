Profesora golpea e insulta a alumna de 15 años en Honduras y va a prisión

Una docente fue detenida en el municipio de Morazán, Honduras, después de que un video publicado en redes sociales mostrara el momento exacto en que la profesora abofetea e insulta a una estudiante de 15 años dentro del aula de clases, lo que generó indignación y una denuncia formal por parte de los padres de la menor.

En las imágenes se aprecia cómo la maestra cuestiona la educación de la adolescente, le exige silencio y la amenaza con callarla a la fuerza, para luego arrebatarle el teléfono celular a otro alumno que la estaba grabando.

La Policía Nacional hondureña intervino tras la denuncia, y el Ministerio Público ya investiga el caso para determinar si la educadora enfrentará penas de prisión y la suspensión definitiva de su ejercicio profesional.