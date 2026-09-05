Lluvias y vientos acelerados dominarán el fin de semana en Nicaragua

El pronóstico meteorológico para Nicaragua anticipa lluvias dispersas y ráfagas de viento considerables durante el sábado y domingo. La franja del Caribe y la región central serán las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Según Ofena, las lluvias ligeras y continuas cruzarán desde el litoral caribeño hacia el centro del país durante la mañana del sábado. Para la tarde, se prevén chubascos aislados en el Pacífico noroccidental y el Pacífico oriente.

El domingo, las ondas tropicales número 37 y 38 provocarán más precipitaciones en el territorio. Las rachas de viento alcanzarán entre 32 y 54 kilómetros por hora en las distintas regiones del país.