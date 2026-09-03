Lluvias y nueve tormentas tropicales en el Pacífico marcan el pronóstico climático en Nicaragua

El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica lluvias en varias regiones del país para las próximas horas. En el océano Pacífico se reportan nueve tormentas tropicales, mientras que en el Atlántico se registran cinco formaciones ciclónicas.

Las precipitaciones se extenderán desde el litoral del Caribe hacia la región central, específicamente en zonas como Río Blanco y alcanzarán también el Pacífico. Las ráfagas de viento esperadas oscilarán entre los 20 y 51 kilómetros por hora en el Pacífico y de 24 a 38 en el Caribe.

Las temperaturas máximas para las diferentes regiones se mantendrán entre 26 y 31 grados Celsius. Las autoridades meteorológicas detallan que la mayor intensidad de lluvia se registrará en horas de la tarde en departamentos como Ocotal, Estelí, Madrid y Nueva Segovia.