Ráfagas de hasta 72 km/h y lluvias por onda tropical marcan el fin de semana

El Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) advierte condiciones meteorológicas adversas para el sábado y domingo en gran parte del territorio nacional. Las ráfagas de viento más intensas se concentrarán en la región central con velocidades de hasta 72 kilómetros por hora.

El sábado iniciará con chubascos ligeros y aislados en la zona sureste y el Pacífico oriente, pero las precipitaciones aumentarán durante la tarde extendiéndose hacia el Caribe. Para el domingo se prevé un cambio notable con el ingreso de la onda tropical número 34, la cual generará lluvias de mayor intensidad en la zona del Triángulo Minero.

En el Pacífico, los chubascos y lluvias ligeras se concentrarán principalmente entre el mediodía y la tarde. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la fuerza de los vientos, especialmente en zonas abiertas, debido a las rachas considerables que se mantendrán en distintas regiones.