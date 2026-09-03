Puente colgante recién inaugurado colapsa en Indonesia

Un puente colgante recién inaugurado en Java Occidental, Indonesia, colapsó parcialmente cuando alrededor de 50 personas lo cruzaban durante la ceremonia de inauguración, luego de que un cable de suspensión cediera por el peso, dejando varios heridos leves pero sin víctimas mortales, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cuando el puente, que acababa de ser abierto al público, se llenó de asistentes y la estructura no soportó la carga, provocando el colapso parcial que generó momentos de pánico entre los presentes.

Un comandante militar local reconoció que los organizadores no lograron controlar adecuadamente la capacidad del puente, y las personas heridas recibieron atención médica en el lugar, mientras se investiga la calidad de la construcción y las medidas de seguridad implementadas.