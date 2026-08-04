Puerto Rico conquista el oro en el baloncesto masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Puerto Rico se proclamó campeón del torneo de baloncesto masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar con autoridad 94-75 a República Dominicana en una vibrante final disputada en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, escenario que lució completamente lleno con el apoyo de la afición local.

El quinteto boricua cerró el certamen con un paso perfecto de cinco victorias sin derrotas (5-0), mientras que los dominicanos finalizaron con marca de 4-1 y se quedaron con la medalla de plata. El bronce fue para Belice, que completó el podio del torneo.

Felipe Quiñones fue la gran figura del encuentro al registrar 25 puntos y nueve asistencias, incluyendo cinco triples en ocho intentos. También destacaron Dwight Gaines con 19 unidades y Vincent Stewart Jr., quien firmó un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes. Por República Dominicana, Fernando de los Santos lideró la ofensiva con 27 puntos, seguido por Ronald García con 16 y Adrián Brito con 12.

Aunque la primera mitad fue muy equilibrada y terminó con ventaja mínima de Puerto Rico (36-35), los campeones dominaron el resto del partido para ampliar la diferencia y asegurar la medalla de oro.

En los partidos por las posiciones finales, Nicaragua se quedó con el quinto lugar tras vencer 84-70 a Costa Rica, impulsada por una brillante actuación de Nishon Thomas, quien terminó con 40 puntos y 18 rebotes. Guatemala, por su parte, finalizó séptima al imponerse 66-47 sobre Jamaica.

Las posiciones finales del baloncesto masculino en Santo Domingo 2026 fueron: Puerto Rico (oro), República Dominicana (plata), Belice (bronce), México (cuarto), Nicaragua (quinto), Costa Rica (sexto), Guatemala (séptimo) y Jamaica (octavo).