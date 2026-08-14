Punto verde en su celular podría ser señal de software malicioso

Los usuarios de dispositivos móviles deben estar atentos a un punto verde que aparece en la esquina superior de la pantalla, ya que podría indicar que un software malicioso está utilizando los sensores de cámara y micrófono en segundo plano mientras navegan o envían mensajes, según han revelado investigaciones recientes.

La recomendación de los expertos en seguridad es clara: los usuarios deben dirigirse al centro de control y notificaciones para verificar si ese punto verde está activo y luego revisar los ajustes del dispositivo para desactivar permisos de aplicaciones sospechosas que puedan estar accediendo a estos sensores sin autorización.

Esta medida preventiva permite a los usuarios proteger su privacidad y evitar que sus dispositivos sean utilizados para espiar sus actividades cotidianas.