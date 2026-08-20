¿Qué lleva a una madre a cometer parricidio?

Luego del caso de Angélica María Mairena López, la madre de 32 años investigada por el asesinato de su hija de 4 años en Ticuantepe, la psicóloga Nicole Mendoza y el doctor Alonso Cano analizaron en el programa los factores psicológicos que pueden llevar a una persona a cometer un acto de esta naturaleza, como la depresión severa no tratada, la falta de redes de apoyo y el aislamiento social.

Los especialistas coincidieron en que es crucial prestar atención a los cambios de comportamiento, el discurso de desesperanza y la pérdida de interés en actividades cotidianas.

También enfatizaron la necesidad de acudir a profesionales de la salud mental ante cualquier sospecha de riesgo.