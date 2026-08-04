Quesadillas de pollo chipotle: la receta rápida con ingredientes sencillos

Las quesadillas de pollo chipotle se presentan como una opción rápida y sencilla para cualquier comida, utilizando tortillas de harina (las más delicadas y fáciles de manejar) como base, rellenas con pollo desmenuzado, queso derretido, tomate cherry, cebolla, chiltoma y jalapeños que aportan un toque picante.

El chef destaca que la preparación es ágil y práctica, ideal para quienes buscan una comida sabrosa sin complicaciones, y sugiere usar los ingredientes al gusto para adaptar la receta a diferentes paladares.

Esta receta se convierte en una alternativa versátil para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día, combinando texturas y sabores en cada bocado.