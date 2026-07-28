¿Quién es tu favorito de La Casa de los Famosos?

La competencia en La Casa de los Famosos está más intensa que nunca. Con alianzas, estrategias, discusiones y momentos inesperados, los participantes siguen dando de qué hablar y conquistando —o perdiendo— el apoyo del público.

Cada gala cambia el rumbo del reality y las redes sociales se llenan de opiniones sobre quién merece llegar a la gran final. Algunos destacan por su autenticidad, otros por su juego estratégico y también están quienes se han convertido en protagonistas por las polémicas.

Ahora queremos saber tu opinión: ¿Quién es tu participante favorito de La Casa de los Famosos?