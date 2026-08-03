Real Madrid ya tiene definido su calendario para el mes de agosto

El Real Madrid afrontará un intenso mes de agosto con compromisos de pretemporada y el inicio oficial de la nueva campaña de LaLiga, en un calendario que marcará el comienzo del proyecto encabezado por José Mourinho.

Antes del arranque de la temporada, el conjunto merengue disputará tres partidos de preparación como visitante. Entre los encuentros más llamativos destaca el duelo frente al Deportivo La Coruña, equipo en el que milita Pierre-Emerick Aubameyang, así como el enfrentamiento ante el Schalke 04, donde volverá a cruzarse con el guardameta Loris Karius.

Tras concluir la gira de pretemporada, el Real Madrid debutará oficialmente en LaLiga con una visita al Espanyol en la primera jornada del campeonato.

Para cerrar el mes de agosto, el conjunto blanco regresará al estadio Santiago Bernabéu para disputar sus primeros dos partidos como local, donde recibirá a la Real Sociedad y al Málaga.

Con este calendario, el Real Madrid iniciará una nueva temporada en la que buscará competir por todos los títulos desde las primeras jornadas.