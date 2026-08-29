Recapturan a dos reos evadidos del Centro Nelson Mandela en Costa Rica, uno es nicaragüense

Las autoridades costarricenses confirmaron la recaptura de los dos reos que se fugaron este jueves del Centro de Atención Institucional Nelson Mandela. Los evadidos son el nicaragüense Alfredo Castillo Páramo, de 38 años, y el costarricense Jeyner Ordóñez Vargas.

El informe preliminar del Ministerio de Justicia y Paz detalla que la evasión se produjo cuando ambos sujetos se encontraban en las celdas de prevención y lograron cortar una malla de protección del cielorraso para abrir un agujero y escapar.

Tras activarse los protocolos de seguridad, la fuerza pública desplegó un operativo que permitió ubicar a Castillo Páramo en Florencia de San Carlos cuando intentaba abordar un autobús con destino a Los Chiles para cruzar la frontera hacia Nicaragua.

Ordóñez Vargas fue localizado y recapturado pocas horas después en el sector de San Martín de Ciudad Quesada. El nicaragüense será trasladado al régimen de máxima seguridad del complejo La Reforma, mientras que ambos reclusos enfrentarán procesos adicionales por su evasión.